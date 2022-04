Benoît Raphaël est expert en innovation digitale et média, journaliste, blogueur et entrepreneur.



Sa conviction : que tout le monde a droit à la parole, que tout le monde peut changer le monde.



Depuis 2010 Benoît accompagne de nombreux médias et marques dans leur stratégie d'innovation éditoriale et business et dans la réorganisation de leurs équipes, souvent de façon très opérationnelle (Le Nouvel Observateur, Le Parisien, L'Express, La Tribune, TF1, Eurosport France et UK, le groupe Moniteur, Arte, Nice-Matin...)



Il a été à l'origine de nombreux médias innovants & à succès sur Internet : Le Post.fr (groupe Le Monde), Le Plus de l'Obs, Le Lab d'Europe 1.





En 2017, il lance "Flint", un média collaboratif humains+robots. Flint est une newsletter personnalisée confectionnée par des robots grâce à l'intelligence artificielle (l'histoire du projet est racontée ici).



Il a été à l'orgine de nombreux médias sociaux à succès :



2015 : Création du nouveau service digital de Nice-Matin, véritable laboratoire du média local de demain. Il lance le projet "#monjournal", l'offre abonnés du groupe Nice-Matin, tournée vers le journalisme de solutions, et lancée grâce à une campagne de financement participatif. Elle a démontré que l'on pouvait réconcilier le journalisme de terrain, utile à sa communauté, et des lecteurs de plus en plus en défiance avec les médias traditionnels. Evolution du nombre d'abonnés en un an : +70%.



2012 : Création du “Lab” un pure-player d’informations porté par Europe 1. Pour son premier mois, “Le Lab” a rassemblé 200.000 VU Nielsen, 600.000 en mai 2012. 22% de son audience venait de Facebook, 13% de Twitter. Soit 10 fois la moyenne nationale.



2011 : Création, pour le compte du nouvel Observateur, de la plateforme participative “Le Plus”. Deux mois après son lancement, elle réunissait 922.000 visiteurs uniques Nielsen, et 1,6 million en septembre 2012.



En 2011, Benoît a également piloté la stratégie digitale du groupe nouvel Observateur auprès de Claude Perdriel (recrutement, architecture du site, lancement de produits, réorganisation de la rédaction). Le site du nouvel Observateur enregistrait une hausse de son trafic de +70% (chiffres OJD) en un an, passant de la 6eme à la 3eme place des sites d'infos français (Nielsen Mediamétrie).



2007 : Co-fondation du "Post" au sein du groupe Le Monde, dont il a été le rédacteur-en-chef jusqu’en 2010. Pure-player participatif et communautaire, Lepost.fr réunissait 3,2 millions de visiteurs uniques par mois, selon Nielsen, deux ans après son lancement, et entrait dans le Top 10 des sites d’infos français. En 2011, le site a été racheté par le célèbre pure player américain The Huffington Post.



Avant cela, il a dirigé la stratégie digitale du Dauphiné Libéré et créé le site "Quelcandidat.com" consacré à la présidentielle (1,5 million de visiteurs uniques entre février et avril 2007). Il a également été directeur adjoint de la rédaction du quotidien régional "Vaucluse Matin" entre 2005 et 2006 (+2,5% des ventes papier sur cette période).



Benoît a également accompagné de nombreux médias et marques en tant que senior consultant. A ce titre, il a été en 2010 co-fondateur et associé de Revsquare (New York, Paris, Montreal), un réseau d’agences de consulting international et de développement digital, à travers lequel il a accompagné le Parisien/Aujourd’hui en France en (2011 : stratégie communautaire), Arte (2010-2012 : création de sites et stratégie) , Radio France (2011-2012 : création d’applications mobiles et tablettes), France 24 et Radio France International (2012 : stratégie éditoriale).



Entre juillet 2012 et octobre 2012, il a également conduit la mutation du quotidien La Tribune, au côté de Jean-Christophe Tortora (stratégie éditoriale et digitale, réorganisation de la rédaction, recrutement).



Si vous souhaitez entrer en contact avec lui, vous pouvez le faire à l’adresse suivante: benoitraphael (@) gmail.com



Mes compétences :

Nouveaux médias

Médias sociaux