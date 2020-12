Loic LE BLEIS

Expert en développement web et mobile, gestion de projet technique, architecture logicielle, infrastructure de sites à fort traffic.



Titulaire d'un DESS en informatique génie logiciel, j'ai piloté de nombreux projets R&D, web ou logiciels (Absolute Communication, Trendsboard, Relaxnews, Fnac, CNRS, Wikio, Voyage Privé, Groupe Nice Matin ...), comme collaborateur ou entrepreneur.



Très solide et agile sur mes bases techniques mais aussi pivot entre plusieurs métiers.



Mes compétences :

Developpement web

Machine Learning

Python

Php

Symfony

Gestion de projets

Méthodes agiles

Scrum

Ruby

Amazon Web Services

Cloud computing

Elasticsearch

Redis

Mysql

Angular

Ruby on Rails

Silex