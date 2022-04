Benoit RAUTUREAU

Responsable Equipe Informatique de Proximité (Aout 2015 à maintenant) VM Matériaux l’Herbergement

Support de Niveau 2 Technique, Réalise les demandes de Matériels & Logiciels sur les Postes de travail

Gestion et le renouvellement du Parc, Assistance Site.

Domaines de compétences

· Le pilotage de l’équipe Informatique de Proximité par le management des équipes (4 personnes)

· La fourniture des services tels que le support aux utilisateurs, la mise à disposition des matériels et

logiciels, la documentation utilisateur, la conduite du changement et les formations.

· Gestion des contrats d'Infogérance de gestion des Postes de travail.

· Auditer, accompagner, définir un plan projet de convergence de l'informatique existante vers

l’informatique VM dans le cadre de reprise de société.

· Proposer des évolutions des architectures réseaux Wan, Lan et Téléphonie pour l'ensemble du groupe.

· Pilote l'administration et optimise les réseaux locaux et étendus.

· Définit les besoins et l'architecture à mettre en place et gère les interconnexions entre le système et le

réseau.

· La conduite des projets en tant que maîtrise d'oeuvre et également assistance à maîtrise d'ouvrage

(écoute des besoins, spécifications, recherche de solutions du marché, paramétrage, tests et mise en

oeuvre, maintenance corrective et évolutive).

· Suit le budget et les engagements de dépense.