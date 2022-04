Benoit RAUTUREAU

Je dispose d’une formation universitaire scientifique, en optimisation de la gestion des activités du secteur industriel, des services et de l'administration, spécialisée en modélisation statistique et optimisation financière.



En outre, mes expériences professionnelles ont contribué à parfaire mon expertise dans le domaine du contrôle de gestion budgétaire. Elles m’ont également permis de développer des qualités essentielles que sont l'esprit d’analyse et le sens de l’écoute.



Hier consultant indépendant spécialisé dans le contrôle de gestion et les stratégies d'optimisation budgétaire au service des TPE, PME et PMI de Gironde et d'Aquitaine, je suis aujourd'hui enseignant en mathématiques et élu local (Conseiller à la communauté urbaine de Bordeaux, conseiller municipal de Pessac délégué au commerce, à l'artisanat et aux marchés de plein air, et président du syndicat mixte du pôle touristique du Bourgailh)



Mes compétences :

Audit

Budget

Conseil

Consulting

Contrôle de gestion

Gestion budget

Gestion budgétaire

Optimisation

PME

PMI

Prévisions

Reporting

Stratégie