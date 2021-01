Eddy LAFOND

Je suis passionné par la technologie, et c’est par goût que j’ai choisi mon métier.

Cela m’a stimulé pour acquérir des connaissances dans les divers domaines de l’électronique et de l’informatique.

J’ai forgé mes expériences dans des sociétés de services : 10 ans en conception électronique, et 15 ans en développement informatique.

J’ai exercé dans les domaines industriel, ferroviaire, automobile, spatial et aérospatial.

Encore aujourd’hui je continue de faire des réalisations pour mes loisirs et maintiens mon niveau de connaissance par la lecture de revues spécialisées.





Mes compétences :

Dotnet

MFC

JAVA

Labwindows CVI

VBA macro Excel

Électronique numérique

Microcontroleurs

Électronique analogique

Electronique CEM

Langage c

Scade