Hervé RONSSE

Etude et conception de schémas électriques, d’armoires de commandes, de programmes automates dans le domaine de la chaufferie, et pour les industriels de l’automobiles, les fabricants d’électroménager.

Développement d’applications monétique bancaires, de fidélité, de vente, embarquées dans des terminaux de paiement. Expertise bancaire EMV (MPA/MPE) pour accompagner les entreprises dans l’agrément de leurs matériel d’acceptation.

Etude, développement et intégration logiciel de sytèmes Linux, Linux Temps Réel (Xenomai) et Android (AOSP) Développement de drivers Linux et Linux RT (RTDM sous Xenomai). Développement d’applications Qt et Android.



