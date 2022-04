Création d’une nouvelle activité : commercialisation de l’offre immobilière UFF aux clients d’Epargne Actuelle Aviva Vie, contrat Afer



Rejoignez-nous !

Présent sur le terrain, vous proposez à une clientèle existante des opérations d’investissement immobilier ou des souscriptions de parts de SCPI.

Vous assurez un accompagnement constant du client

De formation Bac+2/+5 à dominante commerciale, gestion de patrimoine ou immobilière, vous avez une expérience dans la vente d’immobilier d’investissement.

Vous avez envie de vous investir pleinement dans un métier de conseil et de service dans une nouvelle activité en pleine croissance.

Dynamique, fiable, organisé et rigoureux, vous avez développé durant votre parcours une curiosité commerciale, un sens aigu du service client, le goût du succès et la culture des résultats.





benoit_ravera@uff.com

06.27.03.84.21

Bureau

62 rue Blériot

92 000 Boulogne Billancourt

Site : http://www.uff.net



Mes compétences :

Animation d'un partenariat

Gestion patrimoniale

Optimisation fiscale

Offre immobiliere

Management d’équipe

Création d’activité

Développement commerciale

déclaration fiscale