Je suis manager d'une équipe de Conseillers en gestion de Patrimoine.



Notre métier c'est d'accompagner nos clients dans la préparation de leur retraite, l'optimisation de leur Patrimoine et la réduction de la pression fiscale.



Je recrute, forme et accompagne des conseillers en Gestion de Patrimoine pour développer les secteurs de Lille, Dunkerque, Saint-Omer, Calais et Boulogne.



Si vous voulez rejoindre le leader de la Gestion de Patrimoine , contactez moi..

06 19 53 00 15

arnaud_strat-de-beaurain@uff.net

www.uff.net



Mes compétences :

Finance

Fiscalité

Négociations

Management

Intégration

Commercial

Conseil financier

Optimisation fiscale

Immobilier

Formation professionnelle

Recrutement