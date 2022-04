Blanc CHRISTOPHE

Je bénéficie d' une solide expérience professionnelle dans le secteur du financement aux particuliers et aux professionnels et dans le domaine de l' assurance de personnes (Prévoyance & Patrimoine).

Mon profil : Management opérationnel - Gestionnaire de Centre de profit - Relations Grands Comptes - Expert en négociation B to B to C.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Key account manager

Management

Formation

B2B2C

Business development

Partenariats stratégiques

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel