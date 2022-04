Blanc CHRISTOPHE

Après plus de 20 ans passés dans la presse « informatique » et scientifique, et suite à mon départ de Micro Hebdo début 2012, je suis redevenu journaliste indépendant et conseiller en IT.



Côté presse, je ne me limite toutefois pas aux nouvelles technologies : j'écris également pour le Web et pour des magazines « généralistes » sur les sciences, la musique, la santé, la société, l'éducation ou encore la vie pratique.



Côté high-tech je fais du conseil aux entreprises, de la maintenance, de la formation et je travaille pour de grands constructeurs : tests, publicité et communication, rédaction et traduction de manuels et de sites Web.



Que vous soyez patron de presse, rédacteur en chef, directeur(trice) d’agence de com, responsable des relations publiques d’un grand compte, éditeur de publications institutionnelles ou gestionnaire d’un site Web d’informations, ou encore fabricant ou revendeur de matériels informatiques et mobiles, vous trouverez à tout instant une oreille attentive pour étudier vos propositions et monter vos projets.



Mes compétences :

