Benoît RAVON

Après une formation dans le domaine de la qualité et de la gestion d’entreprise, je me suis orienté vers la fonction de Consultant/Chef de projet.

J'ai exercé cette fonction pendant sept ans sur un logiciel "orienté" Qualité (Gestion documentaire, Gestion de workflows, Gestion d'indicateurs...) dans divers secteurs d’activités. Ceci m’a permis de maîtriser les différents phases de l'implémentation de projets : planification, analyse, rédaction, paramétrage, installation, recette, mise en production, formation, assistance...

Je suis à présent Consultant-Formateur chez Artis qui propose des solutions logicielles ERP et CRM dédiées aux distributeurs de solutions d’impression et de services informatiques.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Conscience professionnelle

MES

Patience

Pédagogie