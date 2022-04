Benoit RECHE

Bonjour,



Mon poste consiste à l'organisation logistique et relationnelle des formations, des congrès et des conférences proposés par plusieurs sociétés scientifiques.



J'installe et mets en avant nos produits sur les "TP" cliniques, proposées lors des formations.



Les technologies proposées par ma société me permettent de diversifier mes connaissances en odontologie.



Je sers de contact pour former et informer sur nos produits auprès des chirurgiens-dentistes et conférenciers mais aussi auprès des facs, hôpitaux et services cliniques.



Mes compétences :

Conférencier

Implantologie

ULTRASONS