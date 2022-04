Guillaume FOUGERAIS

Mon activité est limitée à la pratique de l'implantologie dans mon cabinet sur Nantes.



Ce cabinet est entièrement dédié à la chirurgie implantaire et doté d'équipements me permettant de gérer la totalité des actes dans un même lieu, de la radiographie pré-implantaire à l'acte chirurgical.



La salle de radiologie est équipée d'un scanner 3D SIRONA Galiléos associé à un logiciel de planification implantaire en 3D (Galiléos Implant).



Notre cabinet est équipé d'une caméra optique CEREC Omnicam nous permettant de faire des empreintes optique de la bouche de nos patients (3D couleur) et de visualiser le projet prothétique directement sur le scanner 3D après fusion des fichiers numériques.

Nous faisons fabriquer des guides chirurgicaux par la société SICAT (basée en Allemagne), une fois la planification implantaire réalisée sur notre logiciel de planification, grâce à cette empreinte numérique.

Tous nos implants dans le secteur antérieur (de canine à canine) sont posés avec ces guides pour pouvoir mettre en place une solution provisoire immédiate pour le plus grand confort de nos patients.



La salle de stérilisation répond aux normes en vigueur avec du matériel certifié par l'APAVE (2 autoclaves MELAG, autolaveur MIELE).

Le bloc opératoire est équipé de matériels haut de gamme et faisant référence en matière d'implantologie : Implant Center 2 (Satelec), Caméra SONY médical, aspiration chirurgicale (Dürr Dental), instrumentation chirurgicale (Hu-Friedy, Carl Martin, Pred) ...



De nombreux process ont été mis en place au sein du cabinet pour nos patients afin de répondre à leurs attentes en terme d'explication de leur projet implantaire, de suivi de leur dossier administratif et de suivi post-opératoire après leur chirurgie.



L'ensemble de ces éléments, ainsi que notre savoir-faire, nous permet aujourd'hui d'être un cabinet référent au niveau local mais aussi régional et national pour les patients et pour les sociétés avec lesquelles nous travaillons : ASTRA Tech, SIRONA, Geitlisch, KOMET, Pierre Fabre, PRED ...



Nos patients participent à ce haut niveau de qualité et d'exigence en nous faisant part de leurs appréciations en fin de traitement. Pour la très grande majorité d'entre eux, notre cabinet est "excellent" au niveau de l'accueil, de la prise en charge et du suivi de leur dossier, du confort lors des interventions et du suivi post-opératoire.



Pour plus d'informations, venez visiter notre site internet :

www.dr-fougerais-guillaume.chirurgiens-dentistes.fr



Mon parcours professionnel :

Formation à la Faculté de Chirurgie Dentaire de Nantes et validation en juin 1997 (major bis de promotion).

Thèse de Doctorat en Chirurgie Dentaire en 1998.

Formation en implantologie à la SAPO implant à Paris en 2000.

Diplôme Universitaire d'Anatomie Cranio-cervico-faciale de la Faculté de Médecine des St Pères à Paris V en 2007.



Activité de chirurgie omnipratique sur Pontivy de 1998 à 2010.

Exercice orienté en chirurgie implantaire et parodontale depuis 2001.

Pratique limitée à l'implantologie depuis 2010 sur Nantes.



Rédacteur en chef du blog "IDWeblogs Implantologie Numérique"



Conférencier pour divers organismes de formation continue (AOBO, Génération Implant, Astra Tech, SIRONA ...) en France et à l'étranger.

Référent imagerie 3D et chirurgie guidée pour la société SIRONA



Vidéos de chirurgie récentes :

