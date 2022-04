Je suis Benoit REGGIANI le directeur Midi Pyrénées de la société

PLANET CONSULTANT,



Notre société est l'une des toutes premières SSII spécialisée dans l'informatique de gestion et industrielle dans le secteur du service de proximité et plus particulièrement des freelances , elle est mandatée par les plus grandes entreprises pour les aider à recruter leurs profils ou répondre à des besoins de développement sur des gros projets.



A ce titre nous proposons plusieurs opportunités dans toutes les

régions de France auprés des demandeurs (SSII ) et auprés de freelance(consultant high tech).



Benoit REGGIANI

Planet-consultant

Direction Régionale Sud Ouest

12 rue de l'europe

ZA du terlon

31850 Montrabé

tel : 05 34 26 42 86

fax : 05 34 26 41 18

port : 06 12 42 05 85

breggiani@planet-consultant.com

www.planet-consultant.com



J'ai en parrallelle créé une societé de Matériel et Maintenance Informatique :



2MSI

12 rue de l'europe

tel : 0534264286

fax : 0534264118

www.2msi.net

commercial@2msi.net



Située en région Toulousaine nous intervenons aprés des PME/PMI



Nos domaines de compétences :

- audit et conseil d'architecture de systèmes informatiques : infrastructure - logiciels

- mise en place de réseau - connexion LAN -WAN

- mise en place de serveur - nous avons le label Specialiste PME ( Small business server )de Microsoft

- vente et installation de matériel - nous sommes intégrateur Intel et revendeur des marques : HP Acer Toshiba IBM Dell ...

- conseile en logiciels freeware : ERP - CRM - Sécurité : IPCOP AVAST - GED

- dépannage en atelier et sur site

- infogérance complete : maintenance du parc informatique - hotline - prise de main à distance



en bref nous sommes :



LE SERVICE INFORMATIQUE DE LA PME/PMI







carriere :



Chef de projet informatique : SYSECA 1983-1989

Commercial informatique : Eurosoft 1990-1993

Chargé d'affaires : THALES Information Systèmes 1994-2002

Responsable Commercial : 2002-2004 : Arias Informatique

Gérant-créateur d'entreprise : 2msi depuis 2004