Benoît REGNAULT

Je suis à la recherche d'un premier poste dans une grande entreprise ou dans une société de gestion de crise.



CHARGE D'ETUDE et/ou CHARGE DE PROJETS



Connaissances:

- Institutions politiques nationales.

- Institution politiques Européennes: Commission Européenne, Conseil et Parlement Européen, Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

- Institutions internationales: Organisation des Nations Unies (ONU), Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Union de l'Europe Occidentale (U.E.O).

- Organisations Non Gouvernementales: Comité International de la Croix Rouge (CICR), Amnesty International.



Compétences:

Rédaction de synthèses, suivi de l'actualité, analyses de conflits, travaux de prospective internationale.



Du 3 au 8 septembre 2007 j'ai suivi le 58ème séminaire "Jeunes" de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) à Marly le roi.



Au sein du comité 7 j'ai participé à la préparation et à la rédaction du rapport portant sur: "La défense européenne a t elle une vocation régionale ou mondiale?"



Du 14 au 18 janvier 2008, j'ai suivi le séminaire "Master 2" de l'IHEDN.



Mes compétences :

Défense

Droit

Géopolitique

International

Politique

Sondages