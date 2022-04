Benoit RENAUD

Titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques et sociales, et d'un BTS actions commerciales en alternance, j'ai décidé de m'expatrier en 2004 en Chine afin d'accroître mes compétences et savoir faire.

Je suis donc resté presque 3 ans à Beijing puis Hong Kong.

Au cours de ce séjour, j'ai étudié le mandarin et, suite aux contacts et réseau que j'ai développé sur place, j'ai pu mettre en application mes compétences au service d'une entreprise française: Transparence Agency. J'ai donc participé à des missions dans l'évènementiel (assistant photographe, organisateur et couverture d'évènements...) qui m'ont permis, à travers mon travail, d'avoir la possibilité de visiter cet immense pays.



D'après mon cursus scolaire, mes différents métiers et missions et de nature curieux et sociable , à mon retour en France, je me suis orienté vers des métiers de commerciaux.

J'ai donc intégré une agence de presse en tant que commercial en 2007 pour un CDD. Mon contrat se terminant, je me suis orienté naturellement vers une société ( Berner) où la formation et les possibilités d'avenir étaient favorables. Je suis donc resté 3 ans au sein de cette société. Un secteur à potentiel m'a été attribué et au cours de ces 3 années, je l'ai développé. Prospection, fidélisation et développement .

J'ai rejoint la société MGF Easybike pour développer une création de secteur (région Nord, Basse Normandie et Île de France) au sein d une entreprise jeune et innovante dans la vente aux professionnels de vélo à assistance électrique et accessoires.

Après 2 années passées au sein de cette société j ai décidé de m orienter vers une entreprise à forte croissance alliant le savoir faire (grâce à son aspect familiale) et ambitieuse (croissance à 2 chiffres) dans le domaine de la quincaillerie pour professionnels. Je suis donc rattaché à l équipe commerciale de la région Paris Nord en charge du secteur du 92 pour le compte de la SARL Foussier.



Mes compétences :

commercial

Luxe

Vente

dynamique

Communication