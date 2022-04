Benoît RENN

Pour obtenir mon CV actualisé au format .doc ou .pdf: http://benoit.renn.fr



COMPETENCES:



#Projet

- GANTT, RACI, PERT, OBS, WBS, Ishikawa, Pareto, PDCA, UML, Merise, MCD, Microsoft Office & Project.

- GPP NG, A2584 (Develop & Maintain Customer Applications), cycle en V, méthode agile (Scrum).



#Sécurité

- PKI, certificat, signature électronique, clé publique et privé, OCSP, TSP, SSO, SSL, XSS, Injection SQL.



#Document

- Project Plan, V&V Plan, Configuration Plan, BRD, RD, SD, SID, ARD, MoM, Release Notes, User Guide, PMP.



#Outil

- Care, Reqtify, TrackDev, Grefie, SAP, ALM, Quality Center, Gemo, Starteam, SVN, IBM, FTS, iShare.



#Norme

- Field Loadable Software (FLS), ARINC A665, Secure Header File (SHF), SAL0 Lite.



#Langue

- Anglais lu et écrit, non pratiqué à l'oral.



#Technique

- Notion de .NET, C#, WPF, Silverlight, Web, PHP, xHTML, AJAX, CSS, JAVA, WebServices SOAP.

- Connaissance des bases de données PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, HSQLBD.



