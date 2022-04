Benoit REY

Diplomé du Master 2 Conseil et Stratégie Marketing de l’IAE de Toulouse, j’ai travaillé chez Ipsos MarketQuest France. J’ai mené des études en France et à l’international pour des entreprises des secteurs de la grande consommation, de la santé et de l’hygiène-beauté.



Je cherche aujourd’hui à développer mes compétences études et marketing dans une entreprise dynamique en France, ou à l’étranger ; dans un Institut, ou chez l’annonceur.



Je suis impliqué dans mon travail. Je suis curieux de découvrir de nouveaux secteurs, de nouvelles méthodes.





Mes compétences :

Marketing

Etudes de marché

Charting

Microsoft Excel

SPSS

Microsoft PowerPoint

Panels