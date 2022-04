Florence LAFON

• Chargée RH de la Direction Architecture Technique et Travaux, de la Direction Administration et Finances et de la Direction du Lafayette H@ Groupe : Recrutement, Lien Formation, Accompagnement des managers, Suivi et mise en œuvre des process RH tout au long de l’année.

• Chargée RH dans un contexte d'ouverture de la « Galerie de l’Opéra National de Paris » (Boutique Librairie d’Art Lyrique) : Recrutement de l’équipe, création et mise en oeuvre de l’ensemble des procédures et de la structure RH de la Boutique.

• Coordination Projets : Mise en place de la nouvelle classification des emplois pour le Siège: travail sur les fiches de postes, pesées de postes de la structure Siège, accompagnement des managers et suivi opérationnel de la mise en place - 1000 personnes et 500 emplois concernés.



Mes compétences :

Développement

Formation

Mobilité

Musique

Recrutement

Rémunération

Ressources humaines