Florence LAFOND

Ayant fait d'autres parcours professionnel, j'ai pu explorer plusieurs aspects du monde du travail. A ce titre, je peux mettre à votre service; mes capacités relationnelles, mon autonomie,ainsi que ma discrétion.



Mon stage et mon dernier poste dans ce domaine m'ont permis d'acquérir de l'assurance et de l'efficacité:

-Réalisation vérification des attestations de salaires MSA et CPAM

-Collaborer pour la gestion des charges sociales

-Gérer des saisies dans ZADIG Et HR ACCESS

-Gérer intégralement le processus des entrées et sorties des salariés



Dynamique, organisée et déterminée, je serai ravie d'apporter ma force de travail et mon expérience antérieur à votre entreprise.



Je vous propose ma candidature et de nous rencontrer, pour vous exposer mes compétences et développer avec vous mon projet professionnel.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées



Madame LAFOND Florence



Mes compétences :

Administration du personnel

Calcul TEPA,FILLON,toutes indemnités