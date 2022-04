Antoine GALLIARD

Bonjour

L’année 2015 sera responsive !

Google vient de mettre en application ses nouvelles règles de référencement !

Pour être correctement référencé, votre site doit être responsive : adapté aux mobiles.

Pas étonnant : 47% des visites sur les sites des restaurants se font à partir d’un mobile.

N’hésitez pas à me contacter pour adapter votre site.

News :

- Coté cours :

SOFA, notre plateforme de gestion des formations eLearning et des formations présentielles fête ses 10 ans !

Notre plateforme eLearning est adaptée pour smartphone et tablette.

http://www.sofa-lms.fr



- Coté terrasse :

Evolution de notre logiciel de réservation en ligne pour restaurant : cartes de fidélité dématérialisées, suivi des réservations sur iPhone / Smartphone / Tablette, envoie de newsletter ...

http://reservationonline.fr



Présentation :

Art'eK est une société spécialisée dans le développement d'applications WEB et mobiles destinées à la communication et à l'ingénierie pédagogique.



Notre première application de formation (un serious game) a été primée au Festival National de l’audiovisuel et de la communication multimédia de Biarritz en 1997 dans la Catégorie Formation Multimédia.



Aujourd'hui Art'eK est éditeur de la plate forme SOFA : Gestion des formations eLearning - LMS - et présentielles et Gestion des Compétences.

Pour en savoir plus sur SOFA :

http://www.artek.fr/sofa_artek/index.asp



Un nouvelle fonction vient d'être ajoutée à SOFA : eLearning Express.

La spécificité de notre "rapid learning" est qu'il permet d'intégrer efficacement tout Powerpoint et autres documents en toute simplicité.

Les cours générés sont compatibles tous systèmes (PC, Mac, iPad, Tablette androïd, smartphone, iPhone ...).

Il permet également une traduction en toutes langues (cyrillique, asiatique, arabe,...)



Extrait d'une scène de vente réalisée pour les Galeries Lafayette :

http://www.artek.fr/vie/





Voici notre portail de démonstration d'applications pour mobiles :

http://emov.mobi



Pour en savoir plus sur Art'eK :

http://www.artek.fr



