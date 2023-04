Astier PASCAL

Bonjour,



Psychologue du travail et des organisations, et consultant formateur, mes domaines d'intervention sont :



Ergonomie

Analyse des besoins et exigences en matière de caractéristiques ergonomiques

• Ergonomie des postes de travail

• Ergonomie des collectifs de travail

• Ergonomie des documents et supports de travail



Santé et sécurité au travail

Gestion des risques professionnels (psychosociaux, accidents du travail, maladies professionnelles)

• Identification, classification et prévention des risques

• Conception et mises à jour des documents légaux

• Proposition commerciale

• Mise en œuvre d’actions de prévention



Management

• Gestion de projet, des risques, des RH

• Management des hommes, des organisations

• GPEC, Démarche qualité

• Communication, animation de réunion



Formation

• Analyse des besoins clients

• Animation de groupe, d’ateliers

• Conception et ingénierie de formation (courtes, ou longues)

• Evaluation

• Enquête qualité

• Gestion de projet



Recrutement

• Analyse des besoins clients

• Sourcing et tri CV

• Définition de poste

• Entretiens d’évaluation

• Passation de tests

• Rédaction des synthèses



Encadrement

• Management d’équipes

• Animation de réunions, de colloques, de forums



Management des hommes

• Diagnostic, conseil, formation

• Animation de travail de groupe (réunion, équipes de travail)

• Développement des systèmes de management

• Audit



Mobilité et insertion professionnel

• Accompagnement à l’emploi

• Reclassement intra ou inter entreprise

• Réalisation de bilan professionnel (compétences, personnel)

• Intégration et maintien dans l’emploi



Relation clients

• Proposition commerciale

• Suivi clientèle

• Rédaction d’appel d’offre, proposition client

• Phoning, mailing, réseau



Informatique

• Bureautique : pack Office, navigation Internet

• C, C++



Langues

Anglais : professionnel

Espagnol : scolaire



Mes compétences :

Audit

Conseil

Formation

Gestion de conflit

Gestion stress

Négociation

Psychologie

Psychologie sociale

Psychologue

Psychologue du travail

Psychosociologie

Recrutement

Risques psycho sociaux

Risques psychosociaux

Ressources humaines