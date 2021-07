Yannick SERVIER

Ayant évolué jusqu’à présent en qualité de Responsable d'Exploitation chez Mc Donald’s, ERDF, Sélecta puis maintenant Responsable Régional chez Elior, j’ai pu, au cours des diverses missions qui m’ont été confiées, appréhender les différents aspects du métier et ainsi développer une grande adaptabilité. Je me suis notamment vu confier le recrutement, la formation et son suivi, l’élaboration d’un bilan de compétences permettant d’évaluer les collaborateurs. Toutes ces responsabilités m’ont permis un épanouissement professionnel certain.



Mes compétences :

Management d'équipes

SIR

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Recrutement

Formation

Gestion des ressources humaines

Restaurants