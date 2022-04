Florence LAFON

Après 26 ans chez Sika France, et, de retour dans ma superbe région qu'est le Périgord noir, je gère actuellement la location de mon bien : La Bergerie au coeur du Périgord noir.



Nous avons monté ce projet en 2008 et aujourd'hui le résultat nous fait penser que le créneau choisi est peut être le bon.

Ce gîte de charme est prévu pour 6 personnes. Prévu également pour accueillir des personnes à mobilité réduite, nous nous devions de penser à toutes les personnes susceptibles de venir en vacances en Périgord.

Nous avons la chance de pouvoir observer des chevreuils, des biches, des sangliers, des hérons, la nature au sens large du terme.

Une qualité de vie dans un environnement naturel, le climat, font que nous nous sommes fondus dans le décor et avons tourné la page !





Mes compétences :

Communication

Tourisme

Design

Accueil