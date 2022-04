Diplômé d'un BTS domotique en 2013, j'ai développée une habilitée notamment en courant faible (domotique, automatisme et télécom) et aussi en courant fort. De nature curieux je suis désireux d'évoluer et de m'investir dans différents domaines, en restant mobile sur toute la France et à l'étranger.



Mes compétences :

AutoCAD

Télécoms

ETS4

Courant faible

Électricité