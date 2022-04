Benoit RICAUD

Web designer. Après une formation initiale au sein du département Arts Plastiques de l’Université Bordeaux III, acquiert les compétences techniques liées aux medias audiovisuel et écran en intégrant plusieurs studios d'animation en tant qu’infographiste, puis en tant qu’assistant Directeur créatif (Gaumont Alphanim 2002 – 2005).

Indépendant depuis 2005, collabore avec différentes agences et studios de création graphique sur des projets d'identité visuelle et de conception de sites et d'interfaces. Entre code et design, intègre les contraintes liées aux nouveaux supports de consultation web, les questions d’adaptabilité et de lisibilité typographique sur les différents terminaux écrans.



Web designer. After an initial training in the Visual Arts Department of the Université Bordeaux III, acquired technical skills in audiovisual medias and screen technology while integrating different animation studios as computer graphics designer and then as creative director assistant (Gaumont Alphanim 2002 – 2005).



Freelancing since 2005, collaborates with different graphic design agencies and studios on visual identity projects, focusing on websites and user intefaces. Connecting code and design, integrates the specific constraints of web consultation and the questions of adaptability and typographic legibility on multiple screen devices.



Mes compétences :

Design

Design graphique

Webdesign