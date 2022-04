Benoît RICHARD

En tant que Responsable édition, j'interviens, y compris dans un contexte international, pour :



- développer de nouveaux produits, des collections et des concepts d'ouvrages

- développer de nouveaux services éditoriaux

- construire un modèle économique associé aux produits éditoriaux

- apporter une méthode et des points de repères tout au long de la démarche

- former les collaborateurs aux techniques de rédaction et d'édition



Je suis mobile à l'international.



Mes compétences :

Édition

Management

Presse

Ressources humaines

Développement commercial

Journalisme

Communication

Marketing

Rédaction

Internet

Community management