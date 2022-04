Benoît RICHARD

Issu du domaine bancaire, passionné de finance et attentif à la fiscalité et à ses répercutions patrimoniales, j’ai créé ma structure pour constituer une alternative aux banques et porter un conseil individualisé, ainsi que pour fournir des solutions, parfois extra-financières, souvent dissimulées dans des textes alambiqués et connus de trop peu.



De gros changements sociétaux, nous obligent dès à présent à faire évoluer notre manière d’épargner, de consommer, de gérer notre patrimoine, de penser à nos retraites, d’entrevoir l’avenir.



Je souhaite donc par mes compétences en ingénierie patrimoniale, accompagner une clientèle n’ayant pas le temps, l’envie, les connaissances pour suivre une législation dont l’évolution n’est dépassée en terme de changement que par les variations de la fiscalité…



Mon travail, par l’apport de solutions multiples individualisées et de partenaires qualifiés et reconnus dans les domaines de l’immobilier, la finance, le secteur bancaire et de l’assurance est d’endiguer la baisse de rentabilité des investissements due à l’impôt, optimiser l’épargne et protéger le patrimoine de mes clients.





Mes compétences :

Fiscalité

Épargne

Immobilier

Finance

Gestion de patrimoine