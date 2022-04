Benoit RIPOLL BAUZA

Bonjour,



Consultant international au sein de la Cegos, j'aide les entreprises sur les thèmes de la négociation, la vente, le Key Account Management (KAM), le Category Management et le Merchandising, à travers du conseil et des actions de formation.



Le fait de parler 5 langues m'a amené à animer dans plus de 32 pays sur tous les continents.



Quelques clients qui m'ont fait confiance:

Merck, Sanofi, Pfitzer, Abbott, Bioderma, Zambon....

Pepsico, Lactalis, Heinz, Danone, L'Oréal, Magimix, Jacquet Brossard.....

Leclerc, Auchan, Toy's'r Us, La Grande Récré....

EADS, Sony, Stihl, Fenwick....

Symrise, Bobst, Cognis, Robotcoupes....



Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente

Key account manager

management

Category Management expert

Merchandising