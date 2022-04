Benoit RIQUELME, 19 ans



Passionné par l’informatique et les nouvelles technologies.

Je me suis orienté en BTS SIO (Services Informatique aux Organisations).

En option SISR. : Sécurité informatique.



-



Je suis à la recherche d’un stage du 22 Mai au 29 Juin 2017 dans une entreprise d'informatique.



Mes compétences :

MyPHP

C

Microsoft Office

SolidWorks

Sketch up

WireShark