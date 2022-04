Fonctions managériales exercées dans le développement commercial, conduite de projet, accompagnement du changement, missions de formation au sein du groupê Crédit Agricole . 2 années en tant que Directeur des Opérations de Micofinance . Expertise prononcée en financements, risques crédit et opérationnels. Spécialiste paiements et opérations bancaires internationales, 5 années en Afrique Centrale, Juriste, ITB, anglais et allemand courants.