Benoît RIVIERE

Après seize années en cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, j’ai pris le poste de directeur comptable groupe d’un acteur majeur de la distribution automobile en France. Cette opportunité m’a permis de mettre en application dans un groupe mon expérience acquise au contact de multiples clients et dirigeants de groupes. Au cours de ma carrière, j’ai acquis une expérience significative dans le conseil au dirigeant, en audit et en exploitation des systèmes d’information au service de la production des comptes annuels et consolidés.



Diplômé d'expertise-comptable en 2008



DOMAINES D'EXPERTISE :



■ Comptes annuels, comptes consolidés (CRC 99-02), intégration fiscale,

■ Conseil au dirigeant,

■ Expertise-comptable, Commissariat aux comptes,

■ Revue du fonctionnement des systèmes d’information,

■ Analyse de données,

■ Développement et programmation informatique, automatisation des tâches.



COMPETENCES EN INFORMATIQUE & REALISATIONS PERSONNELLES :



■ Bureautique : EXCEL / WORD / OPENOFFICE,

■ Base de données et langage SQL,

■ Comptabilité (cf expériences), Fiscalité / Comptes annuels (ETAFI...),

■ Consolidation : ETAFI CONSO,

■ Programmation : VBA (EXCEL/ACCESS/WORD), Delphi.



