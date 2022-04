Benoit ROBERT

DUT Réseaux & Télécoms (Mont de Marsan)

Licence Professionnelle Intégration des Systèmes Voix/Données (Mont de Marsan)



Compétences :

o VoIP : Alcatel Lucent, Aastra, Asterisk, Cisco Call Manager

o Systèmes : Windows, Linux, Mac OSX

o Réseaux : Administration, Architecture, Routeurs Cisco

o Bureautique : Word, Excel, PowerPoint (et équivalents sur OpenOffice)

o Réseau Cuivre France Télécom (RTC, ADSL, SDSL)

o Réseau Fibre Optique FTTH - FTTdp (Câblage - Raccordement)

o Formateur Concepteur en Réalité Augmentée & Réalité Virtuelle



Mes Centres d’intérêt :

L'escalade (et le sport en général)

La Musique

Le Cinéma (et tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel)

L'Informatique et les Réseaux Sociaux (Responsable Informatique & Community Manager du Cercle Musical de Bergerac)



Mes compétences :

Fibre Optique

Voix sur IP

Réseau Cuivre

ADSL

Téléphonie

Réseau

Vidéo Surveillance

FTTDP

FTTH

Management

LAN

Formation

Réalité virtuelle

Réalité augmentée