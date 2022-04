Benoit ROBERT

Étudiant en ingénierie spécialité Génie des Opérations et de la Logistique.

Expérience en amélioration continue, maintenance (autonome et préventive), production, (ré)implantation de postes de travail et de lignes de production.

Concerné par le management, l'amélioration continue, la gestion de projets, la prévention, la santé sécurité, la gestion de la maintenance.

Intéressé par la prestation de service.



Spécialités :

- Gestion de projet

- Autonomie

- Initiative

- Communication

- Qualité du travail

- Travail d'équipe



Outils :

Infor EAM (GMAO) ; Catia V5 ; MS Project ; SAP ; IBM ; Lingo ; Arena ; Top Solid ; Windows ; MS Office 2007/2010 ; Fruity Loops (MAO)



Mes compétences :

SAP

Animation de formations

Logistique

Conception 3D

Microsoft Office

Gestion de projet

Négociation

Maintenance

Microsoft Project

Simulateur

Formation

Communication

Ingénierie

Amélioration continue