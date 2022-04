Benoît ROBLET

Depuis 1998, Sauvegarde Formation est spécialisé dans les domaines de L'Audit, du Conseil et de la Formation en Prévention des Risques et Sécurité au Travail.

En qualité d'Intervenant en Prévention des Risques (I.P.R.P), j'interviens dans les entreprises aux côtés du Dirigeant mais aussi des autres acteurs H.S.E pour l'évaluation des risques afin de participer ensemble à l'élaboration d'une Politique Sécurité et Prévention des Risques adaptée.

Je dispense également l'ensembles des formations liées à la sécurité comme la formation des Membres du C.H.S.C.T, lutte contre l'incendie, Sauveteur Secouriste du Travail...