Benoît ROLIN

Diplômé d’un Master Qualité des Eaux, des Sols et Traitements (QuEST) option procédés de traitement à l’Université de Franche-Comté, j’ai été amené tout au long de ma formation et de mes premières expériences professionnelles à me préoccuper de la qualité des milieux aquatiques et de la gestion des bassins versants, la protection des sols et de la ressource en eau, l'assainissement et la dépollution, le traitement des eaux claires ainsi que l’épuration et le devenir des eaux usées.

Mes compétences me permettent d’établir des diagnostics en milieux aquatiques, identifier les éventuels dysfonctionnements et leurs causes, proposer des solutions de gestion et collaborer à leur mise en pratique, mais également élaborer, choisir et mettre en oeuvre des procédés de dépollutions adaptés aux effluents et sols contaminés.



Mes compétences :

Eau potable

Cartographie SIG

Traitement des eaux

Sécurité au travail

Chargé d'études

Hydrobiologie

Ecologie