Benoit ROLLAND

Je vous soumets ma candidature pour un poste d'Ingénieur Travaux.

Ma fonction actuelle d’Ingénieur Travaux au sein de l’entreprise de Bouygues Bâtiment Habitat Social depuis un peu plus de 1 an suite à l’obtention de mon diplôme d’Ingénieur Economiste en alternance où j’ai pu acquérir de solides connaissances dans différents domaine du BTP atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d’adaptation au milieu environnant.



Autonome, sérieux, organisé et mobile je pense avoir les compétences pour un poste dans votre entreprise.



La perspective d’évoluer au sein d’une entreprise leader, dans un environnement hautement compétitif, tout en travaillant aux côtés d’équipes motivées où les rapports humains comptent pour grande partie dans les performances et résultats sont les raisons qui motivent ma démarche.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office

Microsoft Project

Logiciel Copernic (Lisa, Coupa, E-prepa)

Logiciel Etude de prix (Onaya, HyperEval)

Bug Tracking System

SketchUp