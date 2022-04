Benoît ROLLAND EYROLLES

Diplomé de l'Institut Supérieur de Gestion en 2006, Capgemini m'a offert l'opportunité de travailler une année et demie sur SAP en AMOA et en MOE.



Puis, c'est grâce à Altran CIS que j'ai pu prendre un poste d'Administration HFM chez Schneider Electric où j'ai découvert une partie de la suite de solutions Hyperion (racheté par Oracle depuis).



En 2010, j'ai intégré Nell'Armonia pour me perfectionner sur HFM et élargir mes compétences à d'autres outils Oracle (tel Essbase et Planning).



Je cherche désormais à me reconvertir en Contrôle de Gestion (ou en Pilote de projet) à Clichy (92110).



Le détail de mes missions se trouve dans "Mon Parcours".



Mes compétences :

Formation

Hyperion

Oracle

consultant

Essbase

HFM

consulting

conseil

administration

EPM