Benoît ROMULUS

Associé depuis le debut de lannee 2016 avec un ami, j'ai créé une societe spécialisé dans la vente et la pose de systemes d'alarme intrusion, vidéoprotection, contrôle d'accès et alarme incendie. Nous intervenons autant chez les professionnels que les particuliers.



Etant titulaire d'un BTS Négociation et Relation Client en alternance (2 ans au poste de commercial pour la société Coliseum qui commercialise des cadeaux d'affaires), j'ai d'abord intégré la société WÜRTH FRANCE (leader dans la vente de produits et techniques de fixation professionnelle) où j'ai exercé la profession de commercial.

En 2012, après avoir changé de région, j'ai rejoint la société FORCH SNC en tant que commercial dans la région Rhône-Alpes spécialisé dans la vente d'équipements d'atelier et de consommables pour les professionnels.

Toujours en quête de nouvelles expériences et afin d'approfondir mon approche du commerce, j'ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en rejoignant en 2013 la société BEAUMONT GROUP - PAPETERIE DU POITOU (leader dans l'emballage cadeau). J'ai occupé le poste d'attaché commercial sur le secteur Sud-Est (17 départements) ou j'ai commercialisé des solutions d'emballages cadeaux pour les grossistes/revendeurs du secteur de l'emballage, pour la GMS et également pour les spécialistes du discount.



Avec une expérience du terrain de plus de 7 ans, j'ai aujourd'hui développé des compétences dans les domaines suivants :



- Vente et gestion de la relation client (évaluation et suivi des ventes) : solutions d'emballages (sacs cadeaux, rouleaux et bobines de papiers cadeaux), fournitures, équipements et consommables d’ateliers Poids Lourds, Véhicules Légers, Industries, Travaux Publics et Bâtiment.

- Organisation et management de l’activité commerciale (plan de tournées, mise en place d’actions promotionnelles, mise en place et organisation de salons, aide à la formation de jeunes vendeurs).

- Suivi des ventes et relationnel : conseils sur des projets de personnalisation, gestion et suivi du recouvrement.

- Production d’informations commerciales (Utilisation de bases de données, création d’outils et d’un réseau).







Aujourd'hui, je suis capable au quotidien de mettre en place des solutions pour aller de l'avant, réaliser mes objectifs et être à la réussite :



- Commercial : Gestion et développement d’un portefeuille clients (prospection, réactivation de clients) – Mise en place d’animations (salons, portes ouvertes) et d’actions promotionnelles ponctuelles



- Relationnel : Qualités relationnelles – Conseils – Sens du travail en équipe (organisation de réunions et de challenges) – Capacité d’initiatives – Rigueur – Coordination et management (aide à la formation de jeunes vendeurs) – Suivi et gestion du recouvrement



En créant cette PME, je touche aujourd'hui du doigt la vie d'une entreprise dans son ensemble. Soucieux du bon développement de la société AVS Protect, je met en application mon expérience commerciale en corrélation avec l'expérience technique de mon associé dans le domaine de l'alarme intrusion, incendie, la vidéoprotection et le contrôle d'accès.



Mes compétences :

Vente

Dynamique

Commerce

Commercial

Gestion de la relation client

Management

Comptabilité

Gestion