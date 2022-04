Benoit ROQUE

15 ans d'expérience dans le licensing d'oeuvres de divertissement:

- Personnages d'édition enfantine (Babar, Oui-Oui, Bécassine...)

- Blockbuster américains (Star Wars, Indiana Jones, Casino Royale)

- Séries cultes (Teletubbies, South Park...)



Compétence dans la gestion de programme merchandising de films produits par les majors américaines (DreamWorks, Sony, Paramount): Kung Fu Panda, Madagascar 2, Les Schtroumpfs, Tintin...



Expertise dans la mise en place de stratégies d'extension de marques internationales :

- Industrie (Jeep, Mercedes, Michelin, Zodiac Marine & Pool)

- Alimentaire (Coca-Cola, Orangina/Schweppes, Perrier)

- Sport (Umbro)

- Edition (Cosmopolitan)

et dans la mise en oeuvre opérationnelle (identification des secteurs clés, recherches des partenaires, négociation des accords de licence, gestion et animation des programmes de produits dérivés en coordination avec les équipes marketing et les enseignes de distribution)



Bonne connaissance des marchés français de l'industrie textile, chaussures, montres & accessoires de mode, bagagerie, jouets, édition, alimentaire, publicité et promotion des ventes et distribution



Mes compétences :

Publicité