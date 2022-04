Benoit ROSSI

J'ai réalisé mes études à Montpellier (34) jusqu'en 1998 en filière comptable et financière (BTS,DCG,DSCG)

Aprés quelques expériences proféssionnelles ...j'ai travaillé à Séte (34) en 2001 pour le siége d'une SA appartenant au groupe Interbrew comme Responsable Administratif et Financier. Cette structure comptait 2 filiales, l'une à Millau (12) et l'autre à Bedarieux (34).

Je prendrais d'ailleurs la direction de ce site de Bédarieux durant une année dans le cadre de la préparation de sa fermeture avant de créer ma société en 2006 sur Agde (34). Cette création se fût pour un restaurant-café concert.

En 2010, après avoir cédé ma société, j'intègre la SAS Flunch dans le cadre de la direction de restaurant.



Mes compétences :

Autonomie

Combativité

Dynamisme

Rigueur

Management

Restauration

Ressources humaines

Vente