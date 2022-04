Benoit ROSTAGNI

Expérience accomplie de management d’équipe pour des sociétés internationales, dans le domaine de la sécurité, du réseau et des applications métier, avec une expertise sur l’analyse des risques, les politiques de sécurité, la recherche de preuves, la présentation d’indicateurs du SMSI.



Profil d’analyse et de synthèse orienté business, perfectionniste, imaginatif, organisateur, esprit d’entreprise, d’équipe et sachant déléguer. S’investi personnellement dans les tâches complexes. A l’écoute des besoins de l’entreprise.