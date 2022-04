Benoit ROUSSELET

Je suis passionné par le domaine des moteurs et de l'utilisation de l'énergie en général. Mes études à l'INSA de Rouen et à l'Université de Stuttgart, ainsi que mes différents stages et une thèse de doctorat chez Renault m'ont permis de me former dans ce domaine.

Durant ma thèse j'ai pu acquérir des connaissances solides en programmation et en acoustique.

Passionné de sport et de défis, j'ai commencé le triathlon fin 2012.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Matlab

CATIA

LabVIEW

CAO

ANSYS Fluent

AMESim

GT Power

Microsoft Office

INCA