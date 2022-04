Benoît ROUVIER

Mes atouts et mes compétences

- Capacité à entrer rapidement dans une problématique métier

- Excellentes relations clients

- Facilitateur, capacité à gérer des situations de crise, et mener des plans d'actions

- Management, encadrement d'équipes

- Rigueur, méthodologie, accompagnement au changement

- Expériences professionnelles côté client et côté fournisseur



Mes compétences :

Service client

Direction de projet

Conduite du changement

Acquisition du besoin

Management

Pilotage d'activité