Benoît ROUX

Photographe, psychologue de formation, diplômé en Conception de projets culturels... Tous les chemins mènent au Livre.



Depuis près de 15 ans, je mets toute ma passion et mon énergie au service du beau livre et de l'image imprimée. Le catalogue des éditions Libel est aujourd'hui riche de titres qui sont le reflet de cet investissement permanent.



Je crois aux rencontres, à la curiosité, au partage des savoirs et des expériences, aux livres-mondes et à l'odeur des encres. À bientôt !



