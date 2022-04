Benoît ROUX

Diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de LYON.

Un passage chez THALES en début de carrière avant de rejoindre la SSII ASTEK (3000 personnes).

Postes occupés successivement durant 4 années : Ingénieur d'Affaires, puis Responsable Commercial de la Business Unit Tertiaire et Account Manager pour le domaine du transport ferroviaire.

Rejoint ensuite la SSII KEY CONSULTING en qualité de Directeur Commercial, poste occupé durant 3 ans avant d'être nommé au poste de Directeur Général adjoint en 2006.

Rejoint en 2013 EXL GROUP, societe de conseil et de service IT de 350 personnes, en qualité de Directeur Général adjoint en charge des operations commerciales.



Mes compétences :

Recrutement

High tech

Directeur Général

SSII

Direction commerciale

Stratégie commerciale

Secteur public

Secteur IT

Banque d'investissement

Secteur tranport et logistique