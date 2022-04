Benoît ROUX

Dans le département "Land & Joint", la gestion de projet à l'export est mon quotidien.



J'apprécie particulièrement le contexte de projet international, spécialement en Amérique Latine et en Espagne. Depuis 12 ans chez Airbus Defence and Space (précédemment Cassidian, EADS DS), j'ai rapidement acquis de multiples compétences dans toutes les phases de la vie d'un système d'information :



- Réponse à appel d'offre,

- Spécifications fonctionnelles

- Conception, développement, intégration, validation

- Recette usine et sur site

- Formation client

- Support client

- Relation client

- Gestion financière



Langues courantes : Anglais / Espagnol / Français (langue maternelle)



Mes compétences :

Export

Avant-vente

Chef de Projet

Gestion de projet

Management

PMI / PMP

Système d'information