Benoit ROYNARD

Dans le groupe Eolane depuis 2004



La stratégie d'Eolane Angers est de :

Devenir un acteur référent de la sous-traitance électronique

De la conception à l’intégration

Expert sur de la petite et grande série

En maîtrisant des technologies d’assemblage électronique innovantes

Pour les marchés de l’aéronautique, de la défense et de l’automobile

En poursuivant sa diversification (1300M² d’espace de production disponible)



Prestations proposées:



spécification

conception

industrialisation

prototypage

fabrication

intégration

MCO

Perennité obsolescence



N'hésitez pas à me contacter au 0671011865



Mes compétences :

Logistique industrielle

achats

management

gestion centre de profits

approvisionnements

performance fournisseurs

commercial

établir un business plan

APICS

formateur supply chain groupe