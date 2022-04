Benoit RULLEAU

Generalist engineer graduated from Ecole polytechnique with 10 years experience in energy, infrastructure, transport and environment fields.

Settled in Japan for the long term, looking for new challenges in energy (energy efficiency, renewable, energy strategy) building and transport, aiming at a sustainable future.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Organisation d'entreprise

Aéronautique

Management

Contrôle aérien

Efficacité énergétique

Energie

Energies renouvelables

Transport Aérien

Thermique du bâtiment

Bureautique

Electricité

Programmation orientée objet

International business development