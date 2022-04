Antoine GUIVARCH

Interior Designer en devenir (Agenceur d'Intérieur, métier hybride entre Architecte et Décorateur d'Intérieurs)

Ingénieur mécanique de formation avec 10 ans d'expérience dans la conception automobile et la gestion de projets complexes à l'international (j'ai vécu et travaillé en France, aux Etats-Unis, en Belgique, au Japon, au Royaume-Uni et en Chine).

Je me suis découvert une passion pour l'Interior Design en dessinant et en gérant la rénovation complète de ma maison à Londres, avec une attention particulière aux matériaux naturels, écologiques et sains.



Mes compétences :

Ingénierie simultanée

Lean Manufacturing

Lean Product Development

Assurance qualité

Réduction des coûts

Amélioration continue

Administration d'entreprises

Propriété intellectuelle